VIDEO: 17 साल की विश्व चैंपियन शूटर की अपील- मैं वोट नहीं डाल सकती, पर आप जरूर डालें...

नई दिल्ली: देश में इस समय लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) चल रहे हैं. रविवार (12 मई) को छठे चरण के लिए वोटिंग होगी. सरकार, विपक्षी दल से लेकर कई सामाजिक संगठन तक प्रयास कर रहे हैं कि इन चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें. इसके लिए विभिन्न खेल के दिग्गज भी लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं. इसी कड़ी में एक ऐसी खिलाड़ी ने लोगों से वोट डालने की अपील की, जो खुद वोटिंग नहीं कर सकती. यह खिलाड़ी वर्ल्ड कप शूटिंग से लेकर कॉमनवेल्थ गेम्स तक में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. नाम है मनु भाकर.

हरियाणा की शूटर मनु भाकर (Manu Bhaker) ने शनिवार (11 मई) को एक वीडियो ट्वीट किया है. उन्होंने इसके साथ लिखा, ‘वोटिंग डे. यह बड़ा दिन है. मैं 17 साल की हूं और वोट नहीं डाल सकती. लेकिन आप वोट डाल सकते हैं. कृपया विकास के लिए वोट करें. आप यह सबसे अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके क्षेत्र और राज्य के लिए अच्छा क्या है.’

मनु भाकर वीडियो में कहती हैं, ‘नमस्ते. मै मनु भाकर हूं. भारतीय निशानेबाज. मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले चुनाव में आप वोट डालेंगे. मैं आपसे अपील करती हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और अपने चहेते उम्मीदवार को वोट दें. और अपने क्षेत्र और देश के विकास में भागीदार बनें. मेरा अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है. मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जाकर वोट डालें. जय हिंद जय भारत.’

Voting day. This is big day. I am 17 and can’t vote . But you can. Please vote for development. Vote for progress. You know what is best for your area/state . Jai Hind Jai Bharat. pic.twitter.com/yCikiQfXwz

— Manu Bhaker (@realmanubhaker) May 11, 2019