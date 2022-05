HPSSC Recruitment 2022: क्लर्क, फार्मासिस्ट और इलेक्ट्रिशियन समेत तमाम पदों पर निकली भर्तियां, जानें डिटेल

HPSSC Various Post Recruitment 2022: हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) की तरफ से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. आयोग ने पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट, क्लर्क, जूनियर कार्यालय सहायक, लाइनमैन, सब-स्टेशन अटेंडेंट (एसएसए), इलेक्ट्रीशियन (इलेक्ट्रिकल) समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए 1508 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट hpssb.hp.gov.in पर 31 मई से शुरू हो जाएगी.

भर्ती की महत्वपूर्ण तारीखें

नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग ने कुल 1508 पदों पर भर्तियां निकाली हैं. अलग-अलग ट्रेड की पोस्ट पर उम्मीदवारों पर चयन किया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 मई 2022 से शुरू हो जाएगी. आवेदन की अंतिम तारीख 30 जून 2022 निर्धारित की गई है. सभी उम्मीदवारों को 30 जून तक आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करना होगा.

जरूरी योग्यता और उम्र सीमा

इन विभिन्न पदों पर अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है. कुछ पदों पर 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, तो कुछ पदों पर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन के योग्य हैं. जबकि अन्य पदों पर संबंधित ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा हासिल कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी चाहिए. अधिकतम उम्र सीमा के बारे में जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

1. एचपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट hpsssb.hp.gov.in पर जाएं.

2. होमपेज पर दिख रहे Apply Online या Log in लिंक पर क्लिक करें.

3. अब Click Here to Apply Now लिंक नजर आएगा, जिस पर क्लिक करें.

4. Sign up पर क्लिक करके एक उपयोगकर्ता नाम और ईमेल आईडी बनाकर रजिस्टर करें.

5. ईमेल, फोन नंबर, योग्यता और अन्य आवश्यक विवरण जैसे सभी विवरण भरकर आवेदन पत्र भरें.

6. आवेदन पत्र में हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

7. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और Submit बटन पर क्लिक करने से पहले डिटेल अच्छी तरह चेक करें.

