India Post: 10वीं पास के लिए इंडिया पोस्ट में नौकरी, सैलरी 63200 रुपये महीना तक; आयु सीमा 56 साल

India Post Recruitment 2022: डाक विभाग में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इंडिया पोस्ट ने स्टाफ भर्ती के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 24 जुलाई या उससे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक साइट (indiapost.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. पे मैट्रिक्स लेवल -02 (19900-63200) में स्टाफ कार ड्राइवर (ऑर्डिनरी ग्रेड) (जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप 'सी' नॉन गैजेटेड-मिनिस्ट्रियल) में 2 (दो) पदों को भरने के लिए पात्र अधिकारियों से आवेदन मांगे हैं.

जरूरी क्वालिफिकेशन

हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए.

एक मोटर मैकेनिज्म की जानकारी (उम्मीदवार वाहन में मामूली कमियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)

कम से कम तीन साल के लिए हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए.

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए.

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख को 56 साल से ज्यादा नहीं होनी होनी चाहिए. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, उसी या किसी अन्य विभाग में प्रवेश सरकार के सामान्य रूप से तीन साल से ज्यादा नहीं होगी. इस भर्ती प्रक्रिया से रोहतक और हिसार में ड्राइवर का 1-1 पद भरा जाएगा. इस भर्ती प्रक्रिया से भरे जाने वाले पद के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान मौजूद नहीं है.

योग्यता और एक्सपीरिएंस के सपोर्ट में जरूरी डॉक्यूमेंट्स/ प्रमाण पत्रों और संबंधित डॉक्यूमेंट्स को यहां दिए गए पते पर भेजना होगा. The Assistant Director Postal Services (Staff) O/o the Chief Postmaster General, Haryana Circle. The Mail, Ambala Cantt – 133001

