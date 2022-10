Anand Mahindra: आनंद महिंद्रा ने इस अंदाज में दी दिवाली की बधाई, ISRO का Video किया शेयर

Indian Fireworks On Diwali: आनंद महिंद्रा जहां एक तरफ एक सफल बिजनेसमैन हैं तो वहीं कई लोगों की मोटिवेशन (Motivation) भी हैं. अपने सोशल मीडिया हैंडल से अक्सर महिंद्रा कोई न कोई इनोवेटिव कंटेंट (Content) शेयर करते रहते हैं. इस दिवाली के मौके पर भी आनंद महिंद्रा ने ऐसा ही एक वीडियो शेयर (Share) किया है जो काफी पसंद किया जा रहा है.

ISRO को किया धन्यवाद

इस वीडियो को शेयर करते हुए महिंद्रा (Anand Mahindra) कैप्शन में लिखते हैं कि आपको धन्यवाद ISRO अपनी एक्सीलेंस के माध्यम से ऐसी खोज करने के लिए और मंडे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए. पूरा मामला जानने से पहले आप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस गजब के वीडियो (Viral Video) को जरूर देखें...

Thank you @isro for providing #MondayMotivaton through your pursuit of excellence. These also happen to be the best images—Taking Indian Fireworks to the skies—for wishing everyone a very Happy Diwali! #HappyDiwali pic.twitter.com/9HcPRPioel

— anand mahindra (@anandmahindra) October 24, 2022