लड़के ने ड्रोन को बना दिया प्लेन... Video देखकर आनंद महिंद्रा भी रह गए भौचक्के, बोले- गजब कर दिए

Anand Mahindra Praise Indian Technocrat: ग्वालियर के एक हाई स्कूल छात्र मेधांश त्रिवेदी ने अपने अद्वितीय प्रयास से एक-सीटर ड्रोन-कॉप्टर बनाया है, जो उसकी इंजीनियरिंग के प्रति गहरी समझ और समर्पण को दर्शाता है. मेधांश त्रिवेदी ने तीन महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस ड्रोन को तैयार किया है, जो 80 किलोग्राम वजन तक के व्यक्ति को लगभग छह मिनट तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है.

आनंद महिंद्रा ने क्या कहा?

बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने मेधांश त्रिवेदी की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, “यह केवल इनोवेशन की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी मशीन बनाने का तरीका इंटरनेट पर उपलब्ध है. यह इंजीनियरिंग के प्रति जुनून और काम को पूरा करने की प्रतिबद्धता का सवाल है. जितने ज्यादा युवा इस तरह से समर्पण के साथ काम करेंगे, उतनी ही अधिक इनोवेशन से भरी एक राष्ट्र बनेगी."

It’s not so much about innovation, since the know-how of building such a machine is available on the net.

It’s about the passion for engineering and the commitment to get the job done.

The more young people we have like this the more innovative a nation we will become…… https://t.co/U9UTW10Pwp

— anand mahindra (@anandmahindra) December 19, 2024