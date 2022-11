यहां अस्पताल के ICU वॉर्ड में घूमती हुई दिखाई दी गाय, मरीजों के घरवालों ने भगाया; Video वायरल

Madhya Pradesh News: जब भी लोग बीमार पड़ते हैं तो वह इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं ताकि अच्छी तरीके से इलाज हो सके, लेकिन अगर अस्पताल में कोई जानवर घूमता हुआ नजर आ जाए तो लोग थोड़े हैरान रह जाते हैं. कुछ ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश में देखने को मिला. मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक जिला अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई वार्ड (ICU Ward) के अंदर एक गाय को खुलेआम घूमते हुए देखा गया, जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. चौंकाने वाली क्लिप में एक गाय को अस्पताल के आईसीयू में टहलते हुए देखा जा सकता है, जबकि कोई भी कर्मचारी इस जानवर पर ध्यान नहीं दे रहा. यहां तक कि कोई भी गाय को अस्पताल से बाहर ले जाने के बारे में भी नहीं सोच रहा.

आईसीयू में गाय घूमती हुई आई नजर

एमपी अस्पताल के आईसीयू में गाय के घूमने का वीडियो वायरल हुआ तो अस्पताल प्रशासन ने स्टाफ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की. ट्विटर पर @kaustuvray नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया और तंज कसते हुए लिखा कि राजगढ़ (एमपी) के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में एक गाय मरीजों का हाल जानने पहुंची. इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, मरीज के परिवार वालों ने उसे भगा दिया. बताओ, क्या कोई ऐसा करता है? वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है. कई लोगों ने मध्य प्रदेश प्रसाशन से सवाल उठाया है कि क्या अस्पताल में ऐसी स्थिति होनी चाहिए.

A cow reached the ICU of the Government Hospital in Rajgarh (MP) to inquire about the condition of the patients. There was no time left for well-being, before she could ask anything, the patient's family members chased her away. Tell me, does anyone do this? pic.twitter.com/EV6pd6lsCG

