मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर खड़ा होकर पेशाब करने लगा यात्री, पुलिस वाले ने कॉलर पकड़ी और फिर

Drunk Passenger Urinating On Metro Track: एक व्यक्ति ने सबवे; जिसे इंडिया में मेट्रो ट्रेन कहा जाता है; रेलवे के ट्रैक पर पेशाब करते हुए एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे जापान में विवाद हो गया. इस 10 सेकंड के वीडियो में उसे प्लेटफॉर्म पर पेशाब करते हुए देखा जा सकता है. वह व्यक्ति उस समय यात्रियों से बेपरवाह दिखाई दिया, जो कि महिलाओं समेत उसके विपरीत प्लेटफॉर्म पर मेट्रो का इंतजार कर रहे थे. इसके बावजूद वह पब्लिक प्लेस पर ऐसा कर रहा था और कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और उसे फिल्मा रहे थे. यात्री पेशाब करना जारी रखता है, जब एक पुलिसवाला आया तो उसका कॉलर पकड़कर घसीटा.

रेलवे ट्रैक पर पेशाब करता शख्स

वीडियो में देख सकते हैं कि रेलवे स्टाफ का एक सदस्य हस्तक्षेप करता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे दूर ले जाता है. वीडियो में यह भी दिखाया गया कि व्यक्ति ने कर्मचारी के कार्रवाई का समर्थन नहीं किया. वीडियो को शेयर करने वाले सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि यह व्यक्ति जापानी है. वीडियो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, "भारत के सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि यहां पर भी कचरा होता है, कचरा सिर्फ भारत में ही नहीं होता है. और किसी तरह अन्य देश स्वर्ग भी नहीं है क्योंकि मीडिया बहुत कम दिखाता है कि दुनिया में क्या कचरा होता है. एक जापानी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मेट्रो स्टेशन में पेशाब कर रहा है."

#ShitDontHappenOnlyInIndia

To let all Indians know yes shit happens in India but Shit Dont Happen ONLY in India. And somehow other countries are not heaven because media seldom shows you what shit happens around the world.

1) A Japanese man casually peeing in metro station. pic.twitter.com/IvFn9FASud

