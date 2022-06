Groom Shot His Friend In His Wedding: एक अप्रिय घटना में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक शादी का कार्यक्रम उस समय दुखद हो गया जब दूल्हे ने अपने ही दोस्त की जश्न में गोली मारकर हत्या कर दी. जिले के ब्रह्मनगर इलाके में हुई घटना का चौंकाने वाला वीडियो कैमरे में कैद हो गया. इवेंट की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

हर्ष फायरिंग में दूल्हे ने अपने दोस्त को मारी गोली

वीडियो में, दूल्हे को रथ पर खड़े होकर जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है, इस दौरान उसके हाथ में रिवॉल्वर भी थी जिससे उसने हवा में फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन एक चूक की वजह से उसके दोस्त को गोली लग गई. मृतक की पहचान पेशे से सेना के जवान बाबू लाल यादव के रूप में हुई है. खबरों की माने तो फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक बाबू लाल यादव की थी.

(चेतावनी: कुछ दर्शकों को वीडियो परेशान करने वाला लग सकता है. व्यूअर्स अपने विवेक पर ही वीडियो देखें, अन्यथा नहीं)

देखें वीडियो-

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि दूल्हा और पीड़ित दोस्त थे. उन्होंने कहा कि यादव को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दूल्हे को हिरासत में ले लिया गया है और प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.