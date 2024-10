तेज रफ्तार ट्रेन के सामने आ गया 60 हाथियों का झुंड, लोको पायलट की सूझबूझ ने बचाई जान!

Indian Railways: रेल हादसों की खबर आए दिन देखने और सुनने को मिलती रहती हैं. लेकिन कभी ट्रैकमैन के वजह से तो कभी लोको पायलट की वजह से बड़े से बड़े हादसे टल जाते हैं, कुछ ऐसा ही मामला असम से आ रही है. जिसे देखकर लोग लोको पायलट का जमकर तारीफ कर रहे हैं.

दरअसल, असम में गुवाहाटी से लामडिंग जा रही कामरूप एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टाल दिया. रात के समय, जब ट्रेन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी रेलवे ट्रैक पर अचानक 60 से अधिक हाथियों का झुंड आ गया. लोको पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया, जिससे हाथियों की जान बच गई और रेल हादसा भी बच गई. इसके बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

हाथियों के साथ-साथ उनके बच्चे भी उस झुंड में शामिल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हाथियों के साथ-साथ उनके बच्चे भी उस झुंड में शामिल हैं. बच्चे के सभी हाथी धीरे-धीरे रेलवे ट्रैक पार कर रही है. जबकि ट्रेन खड़ी होकर उसके गुजरुने का इंतजार कर रही है. वहीं अन्य अन्य लोग अपने हाथों में टॉर्च लिए हाथियों के पटरी पार करने का इंतजार कर रहे हैं.

लोको पायलट ने तुरंत दी अधिकारी को सूचना

लोको पायलट ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को फोन पर इसकी सूचना दी और डाउन लाइन (विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन) को भी सतर्क कर दिया. इस घटना में एआई आधारित इंट्रुशन डिटेक्शन सिस्टम (IDS) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने पायलटों को समय रहते सतर्क कर दिया था.

IAS अफसर अपने एक्स दी इसकी जानकारी

इस वायरल वीडियो को IAS अफसर सुप्रिया साहू ने अपने एक्स से पोस्ट किया और कैप्शन में पूरी घटना की जानकारी विस्तार से दिया. वीडियो को अब तक 9 लाख 10 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया. वायरल वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह की कमेंट कर रहे हैं.

Incredible sight ! A big shout-out to Loco Pilot Das and Assistant Loco Pilot Umesh Kumar of the 15959 Kamrup Express for their swift and heroic action on 16th October in saving a herd of about 60 elephants crossing the railway tracks between Habaipur and Lamsakhang by applying…

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) October 18, 2024