Meeting With God: अचानक कोमा से बाहर आई नर्स बोली- भगवान से मुलाकात हुई, डॉक्टर को दिया है प्रूफ!

Nurse claimed she met God while in Coma: जितने प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं मेडिकल साइंस में उतनी ही तरक्की की है और लगभग सभी बीमारियों का इलाज अब संभव है. लेकिन कई बार कुछ ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जिससे प्रकृति और भगवान के ऊपर लोगों का भरोसा कम नहीं होता है. एक चौंकाने वाला मामला अमेरिका से सामने आया है जहां एक नर्स ने दावा किया है कि उसकी मुलाक़ात भगवान से हुई है. इतना ही नहीं उसने यह भी कहा कि उसने इसका सबूत डॉक्टर को दिया है.

ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया गया

दरअसल, यह घटना अमेरिका की है. डेली स्टार ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पेनी विटब्रोड्ट नाम की एक नर्स को अचानक सांस लेने में समस्या होने लगी और फिर वह गंभीर रूप से बीमार हो गईं थी. उनके परिवार के लोगों ने उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने जांच के बाद जवाब दे दिया और फिर वह इसके बाद कोमा में चली गईं. उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रख दिया गया.

'कोमा में मुलाकात भगवान से हुई'

इसी बीच एक दिन अचानक वह कोमा से बाहर आ गईं. कोमा से बाहर आने के बाद नर्स ने दावा किया है कि कोमा में जाने के बाद उसकी मुलाकात भगवान से हुई थी. महिला के दावे पर सब लोग चौंक गए. उन्होंने कहा कि उनकी आत्मा ने खुद को प्रकट करने से पहले उसके शरीर को छोड़ दिया और कहा पृथ्वी पर लोग समय में बंधे हैं. इसके बाद उसकी मुलाकात भगवान से हो गई. उसने पहले एक चमकती हुई रोशनी देखी और फिर भगवान उसके सामने आ गए. भगवान मेरे सामने आ गए.

कठिनाइयों और दुखों के बारे में बात की

नर्स का दावा है कि भगवान ने उससे कहा कि उसने भगवान से गुस्से में उन कठिनाइयों और दुखों के बारे में बात की, जिनका उसने और उसके परिवार ने अपने जीवन में सामना किया था. भगवान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस दुनिया में दुखों को परलोक में पुरस्कृत किया जाता है और उन्हें शांति का अनुभव होता है. इतना ही नहीं उसने बताया कि कोमा के दौरान उसकी दादी की आत्मा भी अचानक प्रकट हुई और उसे शांत रहने के लिए कहकर आश्वस्त किया.

रिपोर्ट के मुताबिक एक चौंकाने वाली बात यह भी रही कि कोमा से वापस आने के बाद वह एकदम स्वस्थ हो गई और उठ गई. उसन यह भी कहा कि भगवान उससे मिले थे इसका प्रूफ उसने डॉक्टर को दिया है. हालांकि यह नहीं बताया कि क्या प्रूफ दिया है.

