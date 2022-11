Gully Cricket: जब गेंद बन गया छोटा लड़का! गली क्रिकेट का यह मजेदार वीडियो आपको हंसा देगा

Little Boy As Ball: सोशल मीडिया पर आए दिन कई मजेदार वीडियो सामने आते रहते हैं और आपको गुदगुदाते रहते हैं. इसी कड़ी में गली क्रिकेट का एक और बढ़िया वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. इसमें एक लड़के को गेंद की तरह यूज किया गया है और आउट किया गया. साथ ही इसका रिप्ले भी दिखाया गया है.

गेंद नहीं होती बल्कि एक लड़का...

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें रहा है कि कुछ लड़के मैच खेल रहे हैं. सामने से गेंदबाज बॉलिंग करते हुए गेंद फेंकता है लेकिन यह गेंद नहीं होती बल्कि एक लड़का होता है जो गेंद की तरह लुढ़कते हुए जाता है और सामने बल्लेबाज के पैड पर टकरा जाता है. उधर जैसे ही वह पैड पर टकराता है, इधर गेंदबाज अंपायर से अपील करता है.

अंपयार के निर्णय से संतुष्ट नहीं

अंपयार अपील को सुनते हुए आउट का इशारा करता है. लेकिन अंपयार के निर्णय से बल्लेबाज संतुष्ट नहीं होता और वह डीआरएस ले लेता है. इसके बाद थर्ड अंपयार जब रिप्ले देखता है तो फिर गजब का सीन सामने आता है. यह लड़का फिर गेंद बनकर स्लो मोशन में वहां पहुंचता है और इस बार बल्लेबाज के पैर के अंदर इ होते हुए स्टंप में टकरा जाता है.

रिप्ले तो फिर गजब का सीन

इस मजेदार वीडियो को शेयर करते ही लोग कमेंट करने लगे. फिलहाल यह जमकर वायरल हो रहा है. यहां देखें यह वीडियो..

What kind of cricket is this DRSb pic.twitter.com/D08zTbuGtQ

— Godman Chikna (@Madan_Chikna) November 30, 2022