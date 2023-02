Rhino Video: गैंडे ने टूरिस्ट की गाड़ी को खदेड़ लिया..दोनों खाई में गिरे, सामने आया भयानक वीडियो

वन्यजीव सफारी

दरअसल, इस घटना का एक वीडियो भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि यह दिखाता है कि हमारे वन्यजीव सफारी में क्या गलत है. जंगली जानवरों की निजता का सम्मान करें और स्वयं की सुरक्षा भी करें. मुझे बताया गया कि राइनो और पर्यटक दोनों सुरक्षित हैं. लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सभी इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं.

गैंडों का झुंड दिख गया

वीडियो में एक घना जंगल दिख रहा है और उस जंगल के बीच से होकर एक टूरिस्ट की गाड़ी निकल रही थी, तभी सामने गैंडों का एक झुंड दिख गया. टूरिस्ट को लगा कि शायद गेंडे निकल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन गैंडों के झुंड में से एक गैंडे ने टूरिस्ट की गाड़ी पर अटैक कर दिया. जैसे ही उसने अटैक किया, ड्राइवर ने गाड़ी पीछे ली और तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी.

इसी दौरान गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह बगल में बनी खाई में जाकर गिरी. चौंकाने वाली बात यह रही कि गैंडा भी पूरी तरह जाकर खाई में गिरा. यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है और आगे नहीं पता चल पाता है दोनों में से किसकी जाना बचीऔर किसकी निकल गई. इस घटना का वीडियो सामने आया है. हालांकि सुशांत नंदा ने यह जरूर कंफर्म किया कि इसमें से किसी की जान नहीं गई है.

This one showcases what all are wrong in our wildlife Safaris…

Respect the privacy of wild animals. Safety of self comes first.

I am informed that both Rhino & tourists are safe. All will not be that lucky . pic.twitter.com/p1kEAQdyjN

— Susanta Nanda (@susantananda3) February 25, 2023