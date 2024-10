फ्री के टमाटर ने खराब कर दिया कस्टमर का मूड, गुस्साकर बोला- Swiggy वाले कुछ भी करते हैं यार...

Swiggy Instamart In Bengaluru: बेंगलुरु में रहने वाले एक डिजाइनर ने स्विगी इंस्टामार्ट को आलोचना की है. उन्होंने कहा कि बिना पूछे ही कंपनी ने उनके ऑर्डर में मुफ्त टमाटर जोड़ दिए. उन्होंने कहा कि यह कंपनी का गलत तरीका है. उन्होंने एक्स पर इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. डिजाइनर रमनूजन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "स्विगी इंस्टामार्ट में बहुत खराब पैटर्न है, जहां एक आइटम मेरे कार्ट में ऑटोमैटिक ही जोड़ दिया. मुझे टमाटर नहीं चाहिए लेकिन मैं इसे अपने कार्ट से हटा नहीं सकता. यदि मैं इसके लिए भुगतान नहीं कर रहा हूं, तो यह बास्केट स्नीकिंग है जो एक डार्क पैटर्न है."

डॉर्क पैटर्न से लोगों को किया जा रहा मजबूर

"डार्क पैटर्न" एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट्स और ऐप्स करते हैं. इससे लोगों को ऐसी चीजें करने के लिए मजबूर किया जाता है जो वे नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा खरीदना, किसी चीज के लिए साइन अप करना या अपनी जानकारी देना. डार्क पैटर्न के कारण लोगों को इन चीजों से बचने में मुश्किल होती है. इस मामले में, रमनूजन ने कहा कि उन्हें टमाटर के लिए पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन यह भी एक गलत तरीका है. सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस पोस्ट को देखकर हैरानी हुई. लेकिन, बहुत सारे लोगों ने बेंगलुरु के डिजाइनर से सहमति जताई. उनके पोस्ट को 70 हजार से ज्यादा लोगों ने देखा है.

Very bad design in Swiggy Instamart, where an item is automatically added to my cart. I don’t want tomatoes but I cannot remove it from my cart. Even if I am not paying for it, this is basket sneaking which is a dark pattern. pic.twitter.com/9mRpqqexWL

— Bengaluru man (@NCResq) October 12, 2024