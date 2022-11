1582 Calendar: इतिहास के इस साल में अक्टूबर में कम थे 10 दिन! पुराने कैलेंडर ने छेड़ दी नई बहस

October Month Of 1582 Calender: इस समय लगभग पूरी दुनिया अंग्रेजी कैंलेंडर का ही उपयोग करती है और उसी के हिसाब से समय सारिणी का निर्धारण करती है. हालांकि कुछ देशों में अपने रीति रिवाजों के हिसाब से भी कैंलेंडर का निर्धारण होता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है जिसमें कई सौ साल पहले का एक कैलेंडर वायरल होता हुआ दिख रहा है. इसमें अक्टूबर महीने में दस दिन गायब दिखाया गया है.

पूरे दस दिन गायब दिखाए गए

दरअसल, इस वायरल कैलेंडर में 1582 में अक्टूबर के महीने में पूरे दस दिन गायब दिखाए गए हैं. इसमें दिख रहा है कि चार अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर दिखाई दे रहा है. लोग हैरान हैं कि आखिर यह दस दिन इतिहास से क्यों मिटा दिए गए. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. इसको लेकर अलग-अलग तर्क दिए जा रहे हैं.

1582 का गेगोरियन कैलेंडर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गेगोरियन कैलेंडर वह कैलेंडर है जिसका उपयोग इस समय पूरी दुनिया कर रही है. इसे साल 1582 में पोप गेगोरी-8 के नाम पर बनाया गया था. इससे पहले जूलियस सीजर के नाम पर जूलियन कैलेंडर चला करता था. यह बताया जा रहा है कि इस वाले कैलेंडर में सिर्फ ग्यारह महीने होते थे. हालांकि उसमें भी फरवरी में 28 दिन ही तय किए गए थे.

चार अक्टूबर के बाद सीधा 15?

इसी बीच जब गेगोरियन कैलेंडर बनाया गया तो इसमें चार अक्टूबर के बाद सीधा 15 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई नजर आ रही है. इसका यह तर्क दिया गया कि सूर्य की गति पर चलने वाले इस कैलेंडर में हर साल साढ़े 11 मिनट कम हो जाते थे और 16वीं सदी तक यह 10 दिन पिछड़ चुका था. इसी कमी को दूर करने के लिए गेगोरी कैलेंडर में दस दिन कम कर दिए गए. फिलहाल इसको लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ी हुई है. हालांकि यह कैलेंडर कितना सही है और कितना गलत है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

