Chinese Art Work: लड़की की इस कलाकारी को देखकर चीन वाले भी खा जाएंगे चकमा, बस 30 सेकेंड में कर दिया ऐसा काम

Viral Art Work China: दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कलाकारी को देखकर लोग बस हैरान रह जाते हैं. दरअसल उनका काम होता ही इतना जबरदस्त होता है कि खुद की आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे कलाकार अपने हुनर के कौशल से अपनी कला में मानो जान डाल देते हैं. एक ऐसी ही गुमनाम लड़की की कलाकारी का नमूना जब सोशल मीडिया पर दिखा तो लोगों के होश ही उड़ गए.

Art World ने दिखाया टैलेंट

ट्विटर पर Art World नाम के हैंडल से पोस्ट हुए इस वीडियो में एक लड़की की बेहतरीन कलाकारी देख दंग रह गए. मात्र 30 सेकेंड के इस वीडियो में लड़की ने ‘चीन की दीवार’ का हू-ब-हू चित्र एक दीवार पर उकेर दिया. लड़की ने यह आर्ट अपने हाथों से व्हाइट सीमेंट या फिर पीओपी के जरिए बनाई है. इस ड्राई वॉल आर्ट की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस चीन की दीवार को बनाते हुए ये कलाकार बड़ी शांति और तल्लीनता के साथ अपना काम खत्म करती है.

आप भी देखिए अद्भुत कलाकारी

How beautiful is this artwork pic.twitter.com/PQlrgAPj3F

