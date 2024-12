अमेरिका के फुटपाथ पर नशे की गहरी छाया – भारतीय ने दिखाई ये चौंकाने वाली तस्वीर!

Bengaluru News: बेंगलुरु के यूट्यूबर ईशान शर्मा ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की सड़कों की चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाई. इस वीडियो में नशे में डूबे, मानसिक रूप से अस्थिर और बेघर लोग फुटपाथ पर बसेरा किए हुए नजर आते हैं.

ईशान ने अपने वीडियो में बताया कि सैन फ्रांसिस्को, जो कभी टेक्नोलॉजी का गढ़ था, अब सबसे असुरक्षित जगहों में से एक बन चुका है. उन्होंने कहा कि आधी सड़कों पर बेघर, नशेड़ी और मानसिक रूप से बीमार लोग भरे पड़े हैं. यह दृश्य देखकर ईशान का दिल टूट गया और उन्होंने इसे टेक कैपिटलिज्म की असफलता की तस्वीर बताया.

जहां फेसबुक, गूगल, लेवी स्ट्रॉस, सेल्सफोर्स, और रेडिट टेक कंपनियों

सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के सबसे अमीर शहरों में से एक है, जहां फेसबुक, गूगल, लेवी स्ट्रॉस, सेल्सफोर्स, और रेडिट जैसी बड़ी टेक कंपनियों का हेडक्वार्टर स्थित है. लेकिन ईशान के वीडियो ने इस चमक-दमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई उजागर की.

It breaks my heart watching this.

This is San Francisco.

The tech capital of America.

Home to the world's brightest minds.

AND the biggest tech companies

Is also the most unsafe place I've been to.

Half of the streets are filled with:

- homeless

- mentally unstable

- high on…

— Ishan Sharma November 28, 2024