Viral Dance: गोविंदा के गाने पर ऐसे थिरके चाचा-चाची, VIDEO देख कहेंगे बड़े-बड़े डांसर्स हैं इनके आगे फेल!

Dance On The Song Of Govinda: इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो (Viral Video) में एक जोड़े के डांस से शादी के समां को बंधते हुए देखा जा सकता है. शादी में किए गए अजीबो-गरीब डांस स्टेप्स (Dance Steps) तो अक्सर वायरल होते ही रहते हैं लेकिन इस जोड़े की केमिस्ट्री (Chemistry) ने सबका दिल जीत लिया है.

वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो में शादी (Marriage) में आए चाचा-चाची को गोविंदा के मशहूर गाने 'आपके आ जाने से' पर खूब मस्ती में डांस (Dance) करते हुए देखा जा सकता है. आज कल शादियों में दूल्हा-दुल्हन (Bride-Groom) के परिवार के लोग भी अपनी भागीदारी डांस कर दर्ज करते हैं. पूरा मामला जानने से पहले आप भी एक बार ये वीडियो जरूर देखें...

सिखाया जाता है डांस

शादियों में रिश्तेदारों (Relatives) का स्टेज पर डांस करना ट्रेंड (Trend) बन चुका है. इतना ही नहीं इसके लिए कई लोग कोरियोग्राफर (Choreographer) तक बुलाते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को डांस करना सिखाया जा सके. लेकिन चाचा-चाची (Uncle-Aunty) का डांस देखकर लगता नहीं कि इन्हें किसी से भी सीखने की जरूरत है. ये दोनों तो बस शादी को एंजॉय (Enjoy) करना चाहते हैं.

डांस में खोए चाचा-चाची

लगभग एक मिनट 20 सेकेंड के वीडियो में चाचा-चाची एक दूसरे के साथ रोमांटिक गाने (Romantic Song) पर डांस करते-करते जैसे खो गए हैं. सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. काफी लोग इस कपल के डांस को बार-बार देख रहे हैं.

