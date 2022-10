Viral Video: शहद की तलाश में सैकड़ों फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा गया भालू, यूजर बोलें- आ गया स्वाद?

Honeybee Attack On Bear: कई जानवर अक्सर अजीबो गरीब हरकत करते हुए पाए जाते हैं. कभी-कभी उनकी ये हरकतें कैमरे में कैद हो जाती हैं जिनमें से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. इन दिनों दो भालुओं का ऐसा ही वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिस पर व्यूज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. इन भालुओं को देख आपको मोगली का बल्लू याद आ जाएगा. वैसे तो भालू को खतरनाक जानवरों की कैटेगरी में गिना जाता है लेकिन इनकी हरकतें बाकि खतरनाक जानवरों से बिलकुल अनोखी होती हैं. आइए जानते हैं क्या है वीडियो में खास.

पसंदीदा खाने के लिए इतना परिश्रम

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दो भालू अपने पसंदीदा खाने के लिए बिना खौफ पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं. जहां टंकी के ऊपर एक विशाल मधु मक्खी का छत्ता है. एक भालू शहद निकालने के लिए अपना हाथ मधु मक्खियों के छत्ते में डाल देता है. अपने घर पर भालू का हमला देख मक्खियां उल्टा भालू पर धावा बोल देती हैं लेकिन इन सबसे बेफिक्र भालू शहद का स्वाद लेने मगन है. इस वीडियो को एक आई एफ एस (IFS) ऑफिसर ने जैसे ही अपने एकाउंट से पोस्ट किया वैसे ही इसने यूजर का ध्यान अपनी ओर खींचा. 10 अक्टूबर को पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक 27 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Sloth bears scaling steps for bee hives shows the tenacity and determination of the animal for their favourite food pic.twitter.com/Robcatamqw

Susanta Nanda (@susantananda3) October 10, 2022