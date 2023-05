MeAt19: ट्विटर पर क्यों ट्रेंड हो रहा ये हैशटैग? लोग बता रहे हैं अपना सबसे बड़ा सीक्रेट..आप भी शामिल हो सकते हैं

Twitter Trend: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंड होता रहता है. इन दिनों एक गजब का हैशटैग ट्रेंड हो रहा है. इस हैशटैग का नाम मी एट 19 रखा गया है. इस हैशटैग को देखकर लोग कंफ्यूज हैं कि यह किस प्रकार का हैशटैग है. लेकिन यह बहुत ही सरल और मजेदार हैशटैग है. इसमें लोग अपने बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहे हैं. वह यह बता रहे हैं कि वह 19 साल की उम्र में कैसे दिखते थे और क्या करते थे.

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर किसी ने अपनी 19 साल की एक फोटो पोस्ट की और इस हैशटैग का यूज कर दिया. इसका मतलब यह हुआ कि मैं 19 साल की उम्र में क्या करता था और कैसे दिखता था. लोग कैप्शन में यह भी बता रहे हैं कि वह इस समय क्या करते थे और यह तस्वीर कहां की थी. जैसे ही यह ट्रेंड लोगों की समझ में आ गया, इस हैशटैग पर धड़ाधड़ पोस्ट होने लगे. ट्विटर पर सब लोग अपनी तस्वीरें उस समय की दिखा रहे हैं जब वे 19 साल के थे.

तस्वीरों के कैप्शन में लोग यह भी बता रहे हैं कि यह तस्वीर कहां की है और वे इस समय क्या कर रहे थे. इसी बीच अगर आपको भी इस हैशटैग में शामिल होना है तो आपको अपने टि्वटर अकाउंट से अपनी 19 साल की तस्वीर उस समय की तस्वीर पोस्ट करनी है, जब आप 19 साल के रहे होंगे. उस समय आपको यह भी बताना है कि आप क्या कर रहे थे.

इसके अलावा तस्वीर की लोकेशन कहां की है. जैसे ही यह हैशटैग वायरल हुआ, लोग अपनी तस्वीरें धड़ाधड़ पोस्ट करने लगे और अपने बारे में बताने लगे हैं. कुछ मजेदार ट्वीट्स जो वायरल हुए हैं, उन्हें आप यहां देख सकते हैं. हालांकि इस तरह के हैशटैग ट्विटर पर कोई नई बात नहीं हैं. करीब एक साल पहले भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड चर्चा में आया था जब लोग अपनी 20 साल के उम्र की तस्वीरें शेयर कर रहे थे.

Hum bhi khelenge... me at 19 or maybe 18 or maybe https://t.co/t6prsvaDwS pic.twitter.com/wEI4vFYzUe — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) May 16, 2023

Me at 19, on a ship from India to China pic.twitter.com/eKTx5f302N — Trendulkar (@Trendulkar) May 16, 2023