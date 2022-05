पापा ने बेटी को भेजी लड़के की फोटो, लड़की ने बदल दी 'दूल्हे राजा' की किस्मत; वायरल हुई WhatsApp Chat

Viral News: मैट्रिमोनियल साइट्स (Matrimonial Sites) वह प्लेटफॉर्म है, जहां मेल खाने वाले दो लोग आपस में बातचीत करते हैं और फिर शादी के लिए राजी होने पर रिश्ता आगे बढ़ाते हैं. यही कारण है कि कई पैरेंट्स विवाह योग्य उम्र तक पहुंचने पर अपने बेटे और बेटियों का वैवाहिक वेबसाइटों पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं. उनका लक्ष्य अपने बच्चों के लिए जीवन साथी खोजना है. इन दिनों माता-पिता के लिए अपने बच्चों को संभावित दूल्हे और दुल्हन की प्रोफाइल लिंक शेयर करना काफी आम हो गया है. एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें एक लड़की ने पिता द्वारा भेजे गए मैट्रिमोनियल मैच को जॉब ऑफर कर दिया.

बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप 'साल्ट' की को-फाउंडर उदिता पाल को उनके पिता ने एक मैचमेकर की एक प्रोफाइल भेजी थी. लेकिन लड़की ने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बजाय उस शख्स को अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश की. इसके बाद लड़की ने अपने पिता को इस बारे में बताया और फिर वाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. पिता ने एक मैसेज में लिखा, 'आप वैवाहिक साइटों से लोगों को काम पर नहीं रख सकते. अब उसके पिता को क्या कहें?'

What getting disowned from father looks like. pic.twitter.com/nZLOslDUjq

— Udita Pal (@i_Udita) April 29, 2022