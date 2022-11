Why People Say Touchwood: लोग बात-बात पर क्यों कहते हैं टचवुड, कहां से आया ये शब्द? ऐसा है इतिहास

What Does Touchwood Mean: दुनिया के कई हिस्सों में लोग पेड़ों की पूजा करते हैं और उनको भगवान का घर मानते हैं. इस तरह इस विश्वास ने जन्म लिया कि लकड़ी को छूने से सौभाग्य हासिल होता है.