Zee News Select: ट्रेंडिंग की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 1 October 2022

1. तपते रेगिस्तान में खदान से निकली मालगाड़ी पर मनाया हनीमून, इस कपल के शौक देख हो जाएंगे हैरान

Viral News: शादी से जुड़ी हर चीज को आदमी यादगार बनाना चाहता है. इसके लिए वह सगाई, शादी और हनीमून के लिए बेहतर वैन्यू चुनता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरी दुनिया से अलग सोचते हैं और वह ऐसा करते हैं जो किसी ने सोचा न हो. ऐसा ही कुछ यूरोपीय देश क्रोएशिया के एक कपल ने किया.

2. विदाई के समय नाराज हुई दुल्हन, कार के अंदर ही दूल्हे के गाल पर बरसाए मुक्के

Bride Slapped Groom: एक यूजर ने लिखा कि बेचारे का मुंह ही सूज गया होगा. वहीं इस घटना के बाद कुछ यूजर्स दूल्हे के मजे भी लेने लगे और कहने लगे कि भाई ऐसा क्या बोल दिया था जो अभी से ही यह हालत हो गई.

3. कार 11 लाख की और रिपेयरिंग का बिल आया 22 लाख, कंपनी के ऊपर भड़क गया शख्स

Volkswagen Polo Car: कंपनी को जब पता चला कि मामला हाथ से बाहर जा रहा है तो फिर आखिर में इस मामले को सिर्फ पांच हजार रुपये में सेटल किया गया. फिलहाल उन्होंने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की तो लोग भी कंपनी के ऊपर भड़के हुए हैं.

4. इस लड़की पर खूबसूरती पड़ी भारी, नहीं निकल सकती कमरे के बाहर! जानें क्या है माजरा

Miss England: मिस इंग्लैंड का खिताब जीतने वाली नताशा ने बताया कि कैसे उन्हें अपनी खूबसूरती की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी में बुली होना पड़ा. इस सबसे परेशान होकर उन्होंने (Natasha Hemmings) खुद को एक कमरे में बंद कर दिया था.

5. ब्रिटिश संसद के सामने लगी गांधी जी की प्रतिमा को पोंछते नजर आए तेजस्वी, वीडियो वायरल

Mahatma Gandhi Statue: इस वीडियो को राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक पेज से शेयर किया गया है. यह घटना उस समय की है जब मई महीने में तेजस्वी लंदन दौरे पर गए थे.

6. दस साल के बच्चे ने ऐसी पेंटिंग बना दी, करोड़ों की बोली लग गई

Painting of Ten Year Old Boy: आंद्रेस वेलेंसिया की एक पेंटिंग लोगों को इतनी पसंद आई कि उसे प्रदर्शनी में रखी गई और उसकी दो करोड़ से अधिक की बोली लग गई. इतना ही नहीं उसकी बनाई पेंटिंग बड़े बड़े आर्ट गैलरीज में लगाई जाती हैं.

7. फोटो में छिपे दूसरे कुत्ते को ढूंढ निकालने वाला Genius! 7 सेकेंड में दें सही जवाब

Brain Teasers: सोशल मीडिया पर कई मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन्स लोगों को काफी हद तक इन्वॉल्व करके रखते हैं. ऐसा ही एक ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों को कंफ्यूज कर रहा है. पूछे गए सवाल का जवाब देने वाला जीनियस कहलाएगा.

8. फर्श पर बिछे कारपेट पर रखा है फोन, 10 सेकंड में ढूंढ ले गए तो जीनियस!

optical illusion: आप ऐसा सिर्फ दस सेकंड में कर ले जाते हैं तो आप जीनियस कहलाएंगे. हालांकि आगे हम बता रहे हैं कि मोबाइल फोन कहां पड़ा हुआ है. हमने उसी तस्वीर में एक घेरा लगाया है जहां देखा जा सकता है कि वह कहां है.

9. शादी के लिए अतहर आमिर के सामने महरीन काजी ने रखी थीं तीन शर्तें, तुरंत कर दी हां

Mehreen Qazi: वीडियो में अतहर एक 'इंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट' पर साइन करते नजर आ रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट देखकर जब अतहर पूछते हैं कि क्या सच में इस पर साइन करना है तो वहां मौजूद लोग हंस पड़ते हैं.

10. देश के इस जिले में मनाया जाता है 'बहूरानी दिवस', बहुओं के लिए होता है खास आयोजन

Bahurani Diwas: स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सास और बहू में मां-बेटी जैसा मधुर संबंध स्थापित हो, इसी सोच के साथ राजगढ़ की लाल चुनर संस्था ने इस पहल की शुरुआत की है. इसके परिणाम भी सकारात्मक देखने को मिल रहे हैं.

