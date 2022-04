Imran Khan Controversy: पूर्व पत्नी ने ली चुटकी, बोलीं- कपिल शर्मा शो करेंगे ज्वाइन

ex-Pakistan PM Imran Khan Will Join The Kapil Sharma Show And Bollywood: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की पूर्व पत्नी रेहम खान (Reham Khan), जो हमेशा पूर्व क्रिकेटर की आलोचना में मुखर रही हैं. अब उन्होंने इमरान खान के पास खाली वक्त को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा है कि वह एक 'कॉमेडियन' हैं और लोकप्रिय कॉमेडी शो, 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के लिए एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो सकते हैं.

'विदेशी साजिश' वाले बयान पर कसा तंज

'विदेशी साजिश' का जिक्र करते हुए इमरान खान द्वारा भारत की तारीफ 'खुद्दर कौम (बहुत स्वाभिमानी लोग)' वाली बात पर रेहम ने ये बात कही है. रेहम खान ने अपने पूर्व पति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें बॉलीवुड में अपना हाथ आजमाना चाहिए. हाल ही में उन्होंने एक पाकिस्तानी रिपोर्टर से बात करते हुए कहा, 'वह भावुक हो गए. मुझे लगता है कि भारत को उनके लिए जगह बनानी चाहिए, शायद बॉलीवुड में. मेरा मानना ​​है कि वह ऑस्कर विजेता प्रदर्शन वाला दे सकते हैं.'

क्या बनेंगे, नायक या खलनायक?

यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें नायक या खलनायक कौन सी भूमिका दी जानी चाहिए, इस पर रेहम ने कहा, 'यह उन पर निर्भर करता है. बॉलीवुड में, नायक खलनायक फ्लॉप हो जाते हैं और खलनायक अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास हास्य प्रतिभा भी है. अगर और कुछ नहीं, आप जानते हैं कि द कपिल शर्मा शो में पाजी (नवजोत सिद्धू) की जगह खाली है, और अब, वह भी शेरो-शायरी करते हैं.

पाजी से अच्छे संबंध हैं

रेहम ने आगे कहा, 'इसके अलावा, उसके पाजी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ शेयर किया जा सकता है.' आपको बता दें कि यह टिप्पणी इमरान खान के सत्ता से बेदखल होने के पहले पाकिस्तान को दिए उनके संबोधन के बाद उसी दिन आई थी.

सिद्धू और इमरान का कनेक्शन

आपको बता दें कि सिद्धू और इमरान की दोस्ती काफी गहरी है. इन दिनों पंजाब कांग्रेस प्रमुख रहे नवजोत सिंह सिद्धू इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अमृतसर पूर्व से हार गए. हार के बाद, सिद्धू ने राज्य पार्टी प्रमुख के पद से भी इस्तीफा दे दिया. गौरतलब है कि पूर्व क्रिकेटर एक विशेष अतिथि के रूप में 'द कपिल शर्मा शो' का हिस्सा थे और पुलवामा आतंकी हमले पर उनके विवादास्पद बयानों के बाद उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था.

