Pakistan के ग्वादर बलूचिस्तान डीजल डिपो में भीषण आग, जलकर राख हुए जहाज

Pakistan Fire: पाकिस्तान के ग्वादर बलूचिस्तान डीजल डिपो में बुधवार को भीषण आग लग गई. आग ने बंदरगाह पर जहाजों को जलाकर राख कर दिया. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, जनरेटर में शॉर्ट-सर्किट के कारण आग लगी, जिसने ग्वादर बंदरगाह पर पूरे डीजल डिपो को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने बचाव दल को बुलाया, लेकिन वे अभी भी उनके पहुंचने और उनकी मदद करने का इंतजार कर रहे हैं.

आग के कारण समुद्र के किनारे खड़े 12 से अधिक जहाजों जल गए. ग्वादर बंदरगाह या बलूचिस्तान के अधिकारियों ने अभी तक इस घटना के संबंध में कोई बयान नहीं दिया है. ट्विटर पर सामने आए वीडियो में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) जिले के ग्वादर के जिवानी क्षेत्र के कुंतानी होर क्षेत्र में जहाजों में आग लगते हुए भी दिखाया गया है. आग से आसपास के इलाके के लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. ट्वीट में कहा गया है कि क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने बचाव दल से संपर्क किया है लेकिन वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं.

Quetta: Fire caught boats in the Kuntani Hor region of CPEC district Gwadar’s Jiwani area leading damages to the assets of the people. The local persons say they have called on the rescue team but they still wait for them to reach and help them out.#Gwadar #CPEC #Balochistan pic.twitter.com/a3Armwit1d

— Ali Jan Maqsood (@Alijanmaqsood12) December 14, 2022