China: ऑनलाइन गेम खेल रहा था शख्स, खुद को समझ बैठा फौजी; लीक कर दी टैंकर की सारी डिटेल

Online Gaming Addiction: आजकल के युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग का बहुत एडिक्शन देखने को मिल रहा है. ऐसे में युवाओं को फौजियों वाले और लड़ाई वाले गेम ज्यादा पसंद आते हैं. ऐसे में चीन के एक शख्स ने गेमिंग के चक्कर में अपने देश के सबसे मुख्य युद्धक टैंक टाइप 99 की सारी डिटेल इंटरनेट पर लीक कर दी. ऐसी जानकारियां किसी भी देश के लिए काफी गोपनीय होती हैं.

Leak of Chinese DTC10-125 APFSDS dart on the War Thunder game forum. Round is compatible with Type-96 and Type-99. 680mm RHAe @ 2km. The velocity and the penetration at 2km seems to be the equivalent of the frontline Russian 3BM60. @adgpi @DRDO_India pic.twitter.com/EprWtMQzd2

