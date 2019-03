VIDEO: सुषमा स्वराज ने इमरान को सुनाई खरी-खरी, 'इतने ही उदार हैं तो सौंप दें मसूद अजहर को'

नई दिल्लीः विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि अगर वह इतने ही उदार हैं तो आतंकी मसूद अजहर को भारत को सौंप दें. विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत को खारिज करते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से चल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तब तक भारत की उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती. बुधवार (13 मार्च) को ‘इंडियाज वर्ल्ड: मोदी गवर्नमेंट्स फॉरेन पॉलिसी’ पर बातचीत में सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान को आईएसआई और अपनी सेना पर नियंत्रण करने की जरूरत है जो बार-बार द्विपक्षीय रिश्तों को बर्बाद करने पर तुले हैं.

उन्होंने कहा, “अगर इमरान खान (पाकिस्तानी प्रधानमंत्री) इतने उदार हैं और राजनय हैं, उन्हें हमें मसूद अजहर सौंप देना चाहिए.” विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हो सकते हैं बशर्ते पड़ोसी देश “अपनी जमीन पर आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे.”

#WATCH EAM Sushma Swaraj in Delhi: We are ready to engage with Pakistan in atmosphere free from terror. Some people say Imran Khan is a statesman, if he is so generous then he should hand over JeM chief Masood Azhar to India. Let's see how generous he is. (13.03) pic.twitter.com/kgnDfv8gOY

