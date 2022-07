China: 'यूं लगा कि उड़ा ले जाएगा तूफान और खत्म हो गई जिंदगी', जान बची तो बोले लोग; सामने आया VIDEO

Dramatic Video shows massivesandstorm: चीन (China) के उत्तर पश्चिमी हिस्से से रेतीले तूफान (Sandstorm) का नाटकीय वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि इस भयानक तूफान ने चीन के Qinghai प्रांत के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तूफान के दौरान विजिबिलिटी 100 मीटर से नीचे आते आते शून्य हो गई. यहां राहत की बात ये रही कि इस रेतीले तूफान की वजह से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं आई.

रेतीले तूफान के कई वीडियो वायरल

आपको बता दें कि इस तूफान की तस्वीरें कई इलाकों में कई कैद हुईं. जो जहां था वो अपने कैमरे को छोड़ जान बचाने के लिए मजबूती से नीचे बैठ गया. बताते चलें कि AccuWeather की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर पश्चिमी चीन में पिछले बुधवार को शक्तिशाली धूल भरी आंधी चली थी. जिसके सबसे ज्यादा वायरल हुए वीडियो में एक रेतीले तूफान द्वारा समूचे इलाके को एक रेगिस्तान जैसे इलाके में तब्दील होता देखा जा सकता है. इसकी भयावहता इसके वीडियो में देखी जा सकती है जो मानों अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को निगलने के लिए एक रोड पर मौजूद लोगों और गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है.

आप भी देखिए VIRAL VIDEO

Dramatic video of a massive sandstorm ripping through China's Qinghai province has emerged on social media | WATCH #ITReel #China #Sandstorm #Qinghai #Twitter #nature pic.twitter.com/pv4NWgCW4g

— Rasmus (@notorius_vip) July 24, 2022