Healthy Relationship: रिश्ते में बरकरार रखना चाहते हैं प्यार? गलती से भी पार्टनर से ना करें ये सवाल

Don't ask these things with partner: आप अपने पार्टनर के साथ रिश्ते के भविष्य की ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके रिश्ते को टूटने की ओर ले जाने की संभावना रखते हैं.