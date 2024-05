Ram Mandir Ayodhya: 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्‍ठा के मौके पर देश-दुनिया से रामलला के लिए बेशकीमती तोहफे आए थे. रामलला के लिए ये खास तोहफे आने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है. यहां आ रहे भक्‍त रामलला के प्रेम में वशीभूत होकर अपने गहने उतार कर दान में देकर जा रहे हैं. एक बार फिर रामलला के लिए ऐसा ही खास तोहफा आ रहा है. यह तोहफा तमिलनाडु से भक्‍तों द्वारा भेजा जा रहा है.

13 किलो चांदी का धनुष-बाण

तमिलनाडु से रामलला के लिए चांदी का धनुष-बाण भेंट में भेजा जा रहा है. यह धनुष बाण 13 किलो चांदी से बनाया गया है और बेहद खूबसूरत है. इस धनुष बाण को अयोध्‍या भेजने से पहले तमिलनाडु के कांचीपुरम में धनुष बाण की विशेष पूजा की गई. जिसका वीडियो भी सामने आया है. भक्‍तों द्वारा राम मंदिर को दान में दिया जा रहा यह धनुष-बाण बेहद खूबसूरत है.

भक्‍तों ने यह धनुष बाण कांची कामकोटि मठ के शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्‍वती स्‍वामीगल को सौंपा और उन्‍होंने धनुष-बाण की विधिवत पूजा-अर्चना की.

#WATCH | Kanchipuram, Tamil Nadu: A special pooja was conducted for the 13 kg silver bow and arrow that is going to be donated by Andhra Pradesh devotees to Ram Temple in Ayodhya (21/05) pic.twitter.com/qhigi2UxXj

— ANI (@ANI) May 22, 2024