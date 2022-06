Vastu Tips: ढेरों EMI के बोझ से हैं परेशान? वास्‍तु दोष हो सकता है वजह! जानें बचने के उपाय

Vastu Tips to get rid of Debt: सुख-सुविधापूर्ण जिंदगी ने जितना आराम दिया है, उतना ही कर्ज का बोझ भी बढ़ाया है. ढेरों ईएमआई और बढ़ता कर्ज लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है. बढ़ते कर्ज के पीछे घर का वास्‍तु दोष भी जिम्‍मेदार हो सकता है.