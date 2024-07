Cave on Moon: चांद पर मिली गुफा, भविष्य में बन सकती है इंसानों का ठिकाना!

'दूसरी दुनिया' की तलाश में जुटे वैज्ञानिकों को एक बड़ी सफलता मिली है. चांद की सतह पर उन्हें एक ऐसी गुफा के प्रमाण मिले हैं, जहां भविष्य में इंसानों के रुकने की उम्मीद जगी है. दिलचस्प बात यह है कि गुफा अपोलो 11 की लैंडिंग साइट से ज्यादा दूर नहीं है. हां, वही अपोलो 11 यान जो 55 साल पहले चांद की सतह पर उतरा था. तब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर चहलकदमी की थी.

Apollo 11 video showing Neil Armstrong and Buzz Aldrin raising the American flag on the moon.

They also left a plaque that reads:

"Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 A.D. We came in peace for all mankind."pic.twitter.com/L9IzOCtQyP

