बॉक्सिंग: पिंकी और साक्षी कोलोन वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, भारत के 4 पदक पक्के

कोलोन (जर्मनी): कॉमनवेल्थ गेम्स की कांस्य पदक विजेता पिंकी रानी (51 किग्रा) और मौजूदा यूथ वर्ल्ड चैंपियन साक्षी (57 किग्रा) ने बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. इसके साथ ही विश्व कप में भारत के दो और पदक पक्के हो गए हैं. इससे पहले मीना कुमारी (54 किग्रा) और पी. बासुमतारी (64 किग्रा) अपने-अपने वर्ग में क्रमश: फाइनल और सेमीफाइनल में पहुंचकर रजत और कांस्य पदक पक्का कर चुकी हैं. बॉक्सिंग वर्ल्ड कप जर्मनी के कोलोन में चल रहा है.

इंडिया ओपन की स्वर्ण पदक विजेता पिंकी ने गुरुवार को महिलाओं की क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की फुन्सांग काहिरांच्या को 5-0 से हराया. 18 साल की साक्षी ने डेनमार्क की सेसिले केल्ले को मात दी.

54 किग्रा वर्ग में केवल तीन बॉक्सर ही थीं. इसमें से स्ट्रांजा मेमोरियल की स्वर्ण पदक विजेता मैंसनाम ने सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया. ठीक इसी तरह 64 किग्रा वर्ग में भी पांच बॉक्सर होने के चलते स्ट्रांजा मेमोरियल की कांस्य पदक विजेता बासुमतारी ने सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया.



Way to go @boxer_pinkij

Dominant performance from the pugulist left her opponent, Cahiranchaya Phunsang of wanting, Pinky won the bout with a unanimous verdict to reach the quarterfinal of Cologne Boxing World Cup. Go, Girl, Go for Gold. #PunchMeinHaiDum #boxing pic.twitter.com/vrnprrH1e2

— Boxing Federation (@BFI_official) April 11, 2019