India vs Pakistan: भारत के खिलाफ मैच जीतने के बाद PAK प्लेयर्स ने किया ये काम, करने लगे ऐसी हरकतें

India vs Pakistan Asia Cup 2022: भारतीय टीम को एशिया कप के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम एक समय मैच जीतने की स्थिति में दिखाई दे रही थी. लेकिन टीम इंडिया के बॉलर्स डेथ ओवर्स में अच्छा खेल नहीं दिखा पाए. इसी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा.

पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस तरह से मनाया जश्न

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अपने सोशल मीडिया एक वीडियो शेयर किया है. तीन मिनट के इस वीडियो में पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के माहौल को दिखाया गया है. वीडियो में ड्रेसिंग रूम में उनके खिलाड़ियों के तनाव भरे चेहरे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अंतिम क्षणों में मैच किसी भी तरफ झुक सकता था. ऐसे शादाब खान कई गुस्से से फर्श पर मुक्का मारते हुए दिखाई दे रहे हैं.

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 4, 2022