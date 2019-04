COA की बैठक को किया नजरअंदाज, बहाना बनाकर कोहली से मिलने पहुंचे BCCI अध्यक्ष

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कार्यवाहक अध्यक्ष सी.के. खन्ना शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में हुई प्रशासकों की समिति (COA) के साथ हुई बैठक से नदारद रहे, लेकिन इसी बीच उन्होंने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से मुलाकात कर उन्हें 30 मई से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं जरूर दीं. कोहली इस समय इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की कप्तानी कर रहे हैं. रविवार को फिरोज शाह कोटला में दिल्ली कैपिटल्स और कोहली की बेंगलुरु का मैच होना है. इसी कारण कोहली इस समय दिल्ली में हैं.

खन्ना ने बैठक में न आने और कोहली से मुलाकात करने के सवाल पर कहा, "मैं इस मौके पर कोहली और उनकी टीम को वर्ल्ड कप के लिए शुभकामनाएं देना चाहता था."

Mr CK Khanna wished the captain of the Indian cricket team @imVkohli all the very best for the 2019 world cup. at a function in New Delhi. "Make us proud like you always do", Said Mr Khanna to Virat.#cricket #ipl #CWC19 #worldcup #teamindia #vivoipl #ipl2019 pic.twitter.com/nizvxVVncj

— C.K Khanna (@CkKhannaBCCI) April 27, 2019