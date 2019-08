डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, वनडे और टी20 मैच खेलते रहेंगे

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका की टीम जब अगले महीने भारत दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलने आएगी तो उसके दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) साथ नहीं होंगे. इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. वे दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के सबसे सफल गेंदबाज हैं. डेल स्टेन ने वैसे यह साफ कर दिया है कि वे वनडे और टी20 क्रिकेट खेलते रहेंगे.

दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने 93 टेस्ट मैच में 439 विकेट लिए हैं. 36 साल के स्टेन ने 125 वनडे और 44 टी20 मैच भी खेले हैं. उन्होंने वनडे में 196 और टी20 क्रिकेट में 61 विकेट लिए हैं. स्टेन दुनिया के उन चुनिंदा गेंदबाजों में हैं, जो गेंद को दोनों ओर स्विंग करा सकते हैं और 140 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं.

आईसीसी के मुताबिक, डेल स्टेन ने कहा, ‘मैं आज उस खेल को अलविदा कह रहा हूं, जिसे सबसे ज्यादा चाहता हूं. मेरी नजर में टेस्ट क्रिकेट इस खेल का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है. यह मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से आपकी परीक्षा लेता है. यह सोचना ही भयानक है कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा. लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक सोच यह हो सकती थी कि मैं किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलूंगा. इसलिए मैंने यह तय किया कि मैं वनडे और टी20 क्रिकेट खेलता रहूंगा.



The lowest strike-rate of any bowler with more than 200 Test wickets

More Test wickets than any other South African cricketer

Top of the ICC MRF Tyres Test bowling rankings for 263 weeks

A great of Test cricket retires today. pic.twitter.com/fDt0GYInyU

