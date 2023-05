IPL 2023: गौतम गंभीर ने RCB के फैंस को किया था ट्रोल, विराट कोहली ने ऐसे ले लिया बदला; फिर मैदान में भिड़ गए दोनों खिलाड़ी: VIDEO

Gautam Gambhir Vs Virat Kohli in IPL 2023 at Lucknow: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और वर्तमान में इंडियन क्रिकेट में खेल रहे विराट कोहली (Virat Kohli) दिल्ली के रहने वाले हैं. दोनों एक साथ भारतीय क्रिकेट के लिए खेल चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंदिता किसी से छिपी नहीं हैं. दोनों खिलाड़ी एक बार फिर लखनऊ में भिड़ गए. मौका था लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बीच हुए मुकाबले का. कांटे के इस मुकाबले में RCB ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 18 रनों से मात दे दी.

मैदान में भिड़ गए गंभीर और कोहली गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) लखनऊ सुपर जॉयंट्स के मेंटॉर हैं. जबकि विराट कोहली (Virat Kohli) रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के लिए खेलते हैं. मैच में बेंगलुरु टीम ने जीत के लिए लखनऊ को 127 रनों का टारगेट दिया लेकिन इसके जवाब में केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम केवल 108 रन बनाकर सिमट गई. इस प्रकार यह मैच RCB ने जीत लिया. मुकाबला खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आपस में हाथ मिला रहे थे. तभी विराट कोहली और गौतम गंभीर में किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई. बड़ी मुश्किल से दोनों किए गए अलग दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गंभीर और कोहली को एक-दूसरे के पास जाने से रोकने की कोशिश की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. तमतमाए हुए गौतम गंभीर RCB के खिलाड़ी विराट कोहली के पास पहुंचे और दोनों में तेज बहस हुई. इसके बाद इसके बाद लखनऊ (LSG) के अमित मिश्रा और विजय दहिया समेत बाकी सपोर्ट स्टाफ ने आकर बीच बचाव कराया और दोनों को अलग किया. गौतम गंभीर ने दर्शकों को किया था ट्रोल बता दें कि इससे पहले IPL के 15वें सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेंगलुरू में जाकर कांटेदार मुकाबले में हरा दिया था. घरेलू मैदान होने की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपनी पसंदीदा टीम के लिए जबरदस्त शोर कर रहे थे. जब लखनऊ ने बेंगलुरू को हरा दिया तो गंभीर ने मैदान में खड़े होकर दर्शकों की ओर मुंह करके उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया था. विराट कोहली ने ऐसे ले लिया बदला विराट कोहली ने इसका बदला सोमवार को लिया, जब लखनऊ (LSG) को हराने के बाद उन्होंने दर्शकों की मुंह करके अपनी छाती ठोंकी. साथ ही मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया. कोहली की इस हरकत से लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटॉर गौतम गंभीर भड़क गए और मैदान में पहुंच गए, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों में तीखी बहस हो गई. दोनों खिलाड़ियों की यह गर्मागर्मी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है.