IND vs NZ: सेलेक्टर्स अब नहीं देंगे कोई मौका, टीम इंडिया की टेस्ट टीम पर बोझ बना ये खिलाड़ी

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली को आराम दिया गया है. उनकी गैरमौजूदगी में टीम के एक सीनियर खिलाड़ी पर रन बनाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये खिलाड़ी इसमें नाकाम रहा है. इस प्लेयर का बल्ला बहुत दिनों से खामोश है. ऐसे में इस खिलाड़ी का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही धैर्यपूर्ण तरीके से खेलना होता है, लेकिन कभी टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा अब पहले जैसा टेम्परामेंट नहीं दिखा पा रहे हैं. वह अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और उनका बल्ला रन बनाने के लिए तरस रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में चेतेश्वर पुजारा बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं. उनकी खराब फॉर्म का खमियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा रहा है.

चेतेश्वर पुजारा का बल्ला पिछले काफी दिनों से खामोश है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा ने सिर्फ 26 रन बनाए और टिम साउदी की गेंद पर आउट होकर वापस लौट गए. वहीं, दूसरी पारी में तो पुजारा ने बहुत ही नेगेटिव बल्लेबाजी की और वो सिर्फ 22 रन ही बना सके. उन्हें काइल जेमिसन ने आउट किया है. विराट कोहली की गैरमौजूदगी में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन टीम इंडिया को बीच मझदार में ही छोड़कर चलते बने.

An early wicket for New Zealand

Cheteshwar Pujara is caught behind by Tom Blundell for 22 off Kyle Jamieson.#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/9OZPrsh0Tm pic.twitter.com/299QqB1NKs

