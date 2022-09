IND vs PAK: इस खिलाड़ी के कारण जीता हुआ मैच हार गई टीम इंडिया, बन गया सबसे बड़ा विलेन

IND vs PAK: एक हफ्ते में दूसरी बार भारत-पाकिस्तान के बीच रोमांचक मैच हुआ, जिसमें मैच का नतीजा आखिरी ओवर में आया. पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान (71) और मोहम्मद नवाज (42) की पारियों के दम पर सुपर फोर स्टेज मैच में भारत को 5 विकेट से हरा दिया. एक वक्त पर टीम इंडिया इस मैच को जीतने की स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जिसकी वजह से भारत जीता हुआ मैच हार गया. ये खिलाड़ी टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा विलेन साबित हुआ. भारत की इस हार का जिम्मेदार पूरी टीम नहीं सिर्फ अर्शदीप रहे है जिन्होंने रवि बिश्नोई की गेंद पर सिर्फ एक कैच नहीं बल्कि मैच ही ड्राप कर दिया.

इस खिलाड़ी के कारण जीता हुआ मैच हार गई टीम इंडिया

बता दें कि पाकिस्तान की पारी के 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने रवि बिश्नोई की गेंद पर आसिफ अली का आसान सा कैच टपका दिया. आसिफ अली उस समय शून्य पर बल्लेबाजी कर रहे थे और इस जीवनदान का फायदा उठाकर उन्होंने 8 गेंदों पर 16 रन ठोक दिए और पाकिस्तान को जीत दिला दी.

ये खिलाड़ी बन गया सबसे बड़ा विलेन

दरअसल, 18वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद पर आसिफ अली ने बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले पर बीच में ना लग कर किनारे पर लगी. स्लॉग स्वीप करना आसिफ अली को भारी पड़ जाता, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े अर्शदीप ने एक बेहद ही आसान सा कैच छोड़ दिया.

भारतीय फैंस जमकर सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर कर रहे

इस कैच छोड़ने के बाद आसिफ अली ने पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए टीम को जीत दिलवाई. भारतीय फैंस जमकर सोशल मीडिया पर अर्शदीप पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है की अर्शदीप ने सिर्फ कैच नहीं मैच गवांया है. अर्शदीप सिंह गेंदबाजी में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 3.5 ओवर में 27 रन लुटाकर सिर्फ 1 विकेट ही ले पाए.