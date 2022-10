Watch: डेब्यू मैच में ही छा गया टीम इंडिया का ये खतरनाक खिलाड़ी, अपनी घातक गेंद से मचाई सनसनी

India vs South Africa, 2nd ODI: टीम इंडिया का एक क्रिकेटर अपने डेब्यू मैच में ही छा गया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में अपनी एक घातक गेंद से सनसनी मचा दी. दरअसल, युवा ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए डेब्यू का मौका दिया गया.

डेब्यू मैच में ही छा गया टीम इंडिया का ये खतरनाक खिलाड़ी

शाहबाज अहमद ने भी प्लेइंग इलेवन में अपने सेलेक्शन को सही साबित करते हुए डेब्यू मैच में एक ऐसी गेंद डाल दी, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. हुआ यूं कि टीम इंडिया के कप्तान शिखर धवन ने साउथ अफ्रीका की पारी के 10वें ओवर में ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को गेंद थमाई. शाहबाज अहमद एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं और वह बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं.

