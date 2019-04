IPL 2019: अनहोनी को होनी करने वाले धोनी ने जीता दिल, तो फैंस ने कर डाली ये बड़ी मांग

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ भले ही चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को एक रन से हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की पारी ने सभी का दिल जीत लिया. धोनी ने 48 गेंद में नाबाद 84 रन बनाये. चेन्नई को आखिरी ओवर में 26 रन चाहिये थे और धोनी ने टीम को जीत तक पहुंचा ही दिया था, लेकिन आखिरी गेंद पर रन आउट होने से टीम एक रन से हार गई. अब धोनी की इस पारी से खुश फैंस सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं. कुछ लोगों ने तो लोकसभा चुनाव के बीच खेली गई इस ऐतिहासिक पारी को देखकर मजाक में चेन्नई के कप्तान धोनी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर डाली.

Don't know if he'll ever stand for an election in future. But if he does, I am going to vote for #Dhoni as my PM.

His hunger and commitment to win is second to none. He makes the impossible seem so possible. He's a damn legend. #RCBvCSK

— Kartik Dayanand (@KartikDayanand) April 21, 2019