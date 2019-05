IPL 2019: जब पांड्या का अवॉर्ड केएल राहुल ने लिया, तो मजे लेने में पीछे नहीं रहे ट्विटर यूजर्स

नई दिल्ली: हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) टेलीविजन शो 'कॉफी विद करण' में महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणियां करने के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने लगे हैं. वर्ल्ड कप 2019 की टीम में चुने गए इन दोनों शरारती खिलाड़ियों ने आईपीएल के 12वें सीजन में काफी धमाल मचाया. मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को फाइनल मुकाबले के बाद सबसे स्टाइलिश खिलाड़ी के तौर पर चुना गया, लेकिन समारोह में गैरमौजूदगी के चलते उनकी ओर से यह पुरस्कार किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल को दिया गया. इसके बाद पहले से निशाने पर चल रहे इन दोनों खिलाड़ियों को सोशल मीडिया यूजर्स ने एक बार फिर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जिगरी दोस्ती के लिए फेमस हार्दिक और केएल राहुल को लेकर ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, ''हार्दिक पांड्या ने केएल राहुल की तरफ से स्टाइलिश खिलाड़ी का पुरस्कार लिया. क्या जादुई पल था.'' एक और यूजर ने ट्वीट में लिखा, ''केएल राहुल की ओर से पुरस्कार लेते हुए हार्दिक पांड्या ... जिंदगी के हंसाने के अपने अलग तरीके हैं''

Hardik Pandya taking award on behalf of KL Rahul... Life has its own ways of humour — Hitesh N (@loos_caractur) May 12, 2019

When commentator said Hardik pandya will collecting award on behalf of Kl rahul.

Literally in everyone's mind- coffee with karan

Hardik pandya- pic.twitter.com/qPu3pltEYM — pradeep(ପ୍ରଦୀପ) pattnaik (@pii_ke_pee) May 12, 2019

Hardik Pandya collects an award on behalf of KL Rahul. Oh, the irony! #IPL2019 pic.twitter.com/tvfJI8ncmu — Abhishek Dey (@ab_dey_villiers) May 12, 2019

So, Hardik Pandya collects the ‘Stylish player of the Season’ for his coffee buddy KL Rahul. What a moment! #IPL2019 #IPLFinal2019 — Varun Dikshit (@taurausvarun) May 12, 2019

Hardik Pandya collecting the award on behalf of KL Rahul and Diana Edulji is clapping with a smile on her face. What scenes #IPL2019Finals — Prajakta Bhawsar (@18prajakta) May 12, 2019

Ironically they call on Hardik Pandya to collect the prize money for KL Rahul — Ravikant Gupta (@ravikant0909) May 12, 2019

पंजाब टीम के खिलाड़ी केएल राहुल आईपीएल के इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. राहुल 593 रन बनाकर दूसरे और डेविड वार्नर 692 रनों के साथ पहले स्थान पर हैं. वहीं, हार्दिक पांड्या ने इस बार 402 रन बनाए और 14 विकेट लिए. वह सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी साबित हुए.

विंडीज के हरफनमौला खिलाड़ी और कोलकाता नाइट राइडर्स के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने आईपीएल के इस सीजन में सुपर स्ट्राइकर का खिताब जीता. डेविड वार्नर और इमरान ताहिर ने क्रमशः ऑरेंज कैप और पर्पल कैप हासिल की. जबकि फेयरप्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद का था.

आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने बॉलीवुड निर्देशक करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' में जनवरी में एक एपिसोड के दौरान महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की थीं. जिसके चलते ये मामला काफी विवादों में भी रहा था और सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था.

इन दोनों खिलाड़ियों ने ‘काफी विद करण’ शो में कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने और इसके बारे में अपने माता पिता के साथ खुलकर बात करने की बातें की थीं. इसके बाद दोनों को बीसीसीआई ने सीओए के साथ मिलकर लिए संयुक्त फैसले के तहत खेल के सभी प्रारुपों (वनडे, टेस्ट और टी20) से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया था.