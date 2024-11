IND vs PAK: चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को जाना चाहिए PAK? कपिल देव बोले - यह सही नहीं कि...

Kapil Dev Statement: BCCI ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है. अब रास्ता बचता है तो हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट कराने का, लेकिन लिए पाकिस्तान राजी नहीं है. इन सबको देखते हुए संभावना है कि टूर्नामेंट भारत के मैचों के लिए पाकिस्तान से हटकर कहीं और आयोजित किया जा सकता है. BCCI और PCB के बीच जारी इस तनाव के बीच पूर्व वर्ल्ड कप विनर भारतीय कप्तान कपिल देव ने बड़ा बयान दिया है.

क्या बोले कपिल देव?

कपिल देव से एक कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या भारत को टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए, तो वह इससे खुश नहीं दिखे. उन्होंने कहा कि इस बारे में एकमात्र निर्णय सरकार लेगी. इस टॉपिक पर हम जैसे लोगों की राय मायने नहीं रखती है.

'यह बहुत अनुचित है...'

भारत के इस दिग्गज खिलाड़ी ने एक इवेंट में कहा, 'आपका मुझसे यह सवाल पूछना बहुत अनुचित है, क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है. अगर सरकार कहती है कि सब ठीक है, तो सब कुछ ठीक है और हमारे जैसे लोगों को अपनी राय नहीं देनी चाहिए. जब ​​देश कुछ तय करता है तो हमारी राय मायने नहीं रखती. कपिल देव किसी और से बड़े नहीं हो सकते.'

#WATCH | On the venues of the Champions Trophy and Pakistan vs India probable match, former captain, Indian cricket team, Kapil Dev says, "...It's the govt responsibility. People like us should not give opinions, our opinions don't matter. Kapil Dev can't be bigger than anyone… pic.twitter.com/RqgAW7meGz

— ANI (@ANI) November 17, 2024