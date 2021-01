Latest Update on Sourav Ganguly Health: CM ममता बनर्जी के अलावा ये बड़े दिग्गज पहुंचे अस्पताल

नई दिल्ली: बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) की गई है और उनकी तबियत अब स्थिर है. गांगुली को घर में जिम करते हुए चक्कर आया और जिसके बाद उन्हें ब्लैकआउट की शिकायत की. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि अब उनकी तबियत में सुधार है और वो खतरे से बाहर हैं.

अस्पताल में लगा पश्चिम बंगाल के राज नेताओं का तांता

सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) का हालचाल जानने के लिए राज नेता अस्पताल पहुंच रहे हैं. पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने गांगुली से अस्पताल में मिलने पहुंची. बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, ‘वह अब अच्छे हैं. उन्होंने मेरी सेहत के बारे में भी पूछा. मैं अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों की शुक्रगुजार हूं’.

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने भी आज दिन में अस्पताल जाकर 48 वर्षीय गांगुली (Dada) का हालचाल जाना.

He (Sourav Ganguly) is fine now, he even spoke to me. I thank the hospital authority and doctors here: West Bengal CM Mamata Banerjee https://t.co/YQd6WB2o5r pic.twitter.com/fXwll8ZwFy — ANI (@ANI) January 2, 2021

धनखड़ ने कहा, ‘मैं दादा (गांगुली) को हमेशा की तरह खुशमिजाज देखकर राहत महसूस कर रहा हूं। मैं उनके जल्द पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना करता हूं’.

Kolkata: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar leaves from Woodlands Hospital after meeting BCCI President Sourav Ganguly. He says, "I interacted with Dada, he was in cheerful mood. I am greatly relieved." https://t.co/j3IcQJkdtl pic.twitter.com/TDNK9cqS5P — ANI (@ANI) January 2, 2021

राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहद हकीम और खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला समेत अन्य लोगों ने भी अस्पताल जाकर गांगुली का हालचाल जाना.

हार्ट में थे दो क्रिटिकल ब्लॉकेज

सौरव गांगुली (Dada) अपने घर में बने जिम में वर्कआउट कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें चक्कर आया और फिर उन्होंने ब्लैकआउट की शिकायत की. उन्होंने अपने पारिवारिक डॉक्टर को बुलाया जिन्होंने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी. अस्पताल लाने के बाद उनका ईसीजी टेस्ट किया गया.

वुडलैंड्स अस्पताल की डॉ. रूपाली बसु और डॉ. सरोज मंडल ने जानकारी दी है कि उनके हार्ट में दो ब्लॉकेज थे, जो क्रिटिकल थे'. राहत की बात है कि उनकी तबियत स्थिर है.

उनकी एंजियोप्लास्टी भी हो गई है और अब घबराने की कोई बात नहीं है, गांगुली पूरी तरह होश में हैं. हालांकि अभी उन पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी.

खेल जगत में छाई मायूसी

सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की खबर सुनते ही फैंस में मायूसी छा गई थी. ट्विटर पर गांगुली ट्रेंड कर रहे थे. फैंस सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ के लिए प्रार्थना कर रहे थे. साथ ही कई दिग्गजों ने गांगुली के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की है.

Praying for your speedy recovery. Get well soon @SGanguly99 — Virat Kohli (@imVkohli) January 2, 2021

Praying for your speedy recovery Dada @SGanguly99 Get well soon. — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) January 2, 2021

Dada , jaldi se theek hone ka.

Praying for your quick and speedy recovery @SGanguly99 . — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 2, 2021

Wishing @SGanguly99 a speedy recovery. Take care & god bless! — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 2, 2021