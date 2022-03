टीम इंडिया का सबसे बड़ा 'दुश्मन' अब नहीं खेलेगा क्रिकेट, इस दिन लेगा रिटायरमेंट

नई दिल्ली: हाल ही में टीम इंडिया ने पहले टी20 और फिर टेस्ट में भी श्रीलंका को क्लीन स्पीप किया है. दूसरी तरफ अब बारी है आईपीएल 2022 की, फैंस सीजन 15 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. टीम इंडिया के खिलाफ जमकर रन बनाने वाले बल्लेबाज ने क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है. टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुका ये खिलाड़ी अब सभी फॉर्मेट को अलविदा कहने वाला है. ये खिलाड़ी किस तारीख को अपना आखिरी मैच खेलेगा अब इसका भी खुलासा हो चुका है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने नीदरलैंड के खिलाफ आगामी टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. इस दौर के लिए वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज रॉस टेलर को भी जगह दी गई है. ये तीन मैच की वनडे सीरीज रॉस टेलर के इंटरनेशनल क्रिकेट की आखिरी सीरीज होगी. रॉस टेलर ने दिसंबर 2021 में ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और वे टेस्ट क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके हैं. रॉस टेलर ने बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट की सीरीज के बाद टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था.

नीदरलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम सबसे पहले 25 मार्च को एकमात्र टी20 खेलेगी, इसके बाद दोनों टीम के बीच 3 वनडे मैच होंगे. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 29 मार्च को खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला 2 अप्रैल और सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 अप्रैल को खेला जाएगा. हैमिल्टन में 4 अप्रैल को खेले जाने वाला मैच रॉस टेलर के करियर का आखिरी मैच होगा, इसके बाद रॉस टेलर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे.

न्यूजीलैंड के अनुभवी खिलाड़ी रॉस टेलर ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान ट्वीट से किया था. मार्च 2006 में पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले टेलर 38 साल के हो चुके हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे डेब्यू करने के बाद उसी साल, उन्होंने अपना पहला टी-20 इंटरनेशनल श्रीलंका के खिलाफ खेला. फिर 2007 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू करने का भी मौका मिल गया. संन्यास की घोषणा करते हुए टेलर ने ट्वीट किया, 'मैं इस होम समर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दूंगा. 17 साल के मेरे करियर में इतना सहयोग देने के लिए आप सब का शुक्रिया. अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है.'

Today I'm announcing my retirement from international cricket at the conclusion of the home summer, two more tests against Bangladesh, and six odi’s against Australia & the Netherlands. Thank you for 17 years of incredible support. It’s been an honour to represent my country #234 pic.twitter.com/OTy1rsxkYp

— Ross Taylor (@RossLTaylor) December 29, 2021