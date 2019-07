VIDEO: अश्विन का 'अजीब' बॉलिंग एक्शन, देखकर दंग रह गए क्रिकेट फैंस

नई दिल्ली: भारतीय ऑफ-स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) का गेंदबाजी करते समय कई अलग-अलग एक्शंस का इस्तेमाल करना नई बात नहीं है. शनिवार को तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के सीजन-ओपनर टी20 मैच में चेपक सुपर गिल्लीज के खिलाफ डिंडीगुल ड्रैगन्स की ओर से खेलते हुए अश्विन ने अजीब तरीके से बॉल फेंककर क्रिकेट प्रशंसकों को चौंका दिया. अब इस गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, मैच के अंतिम दो ओवर में 17 रनों की जरूरत थी. गेम पूरी तरह से चेपक सुपर गिल्लीज़ के हाथों से बाहर हो चुका था. इसी बीच डिंडीगुल ड्रेगंस के गेंदबाज अश्विन ने बल्लेबाज़ और दर्शकों को हैरान कर देने वाला बॉलिंग एक्शन पेश किया.

अश्विन ने अन्य गेंदबाजों की तरह पूरी तरह हाथ घुमाए बिना गेंद फेंक दी जबकि उनके दूसरे हाथ ने किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया. हालाकि, गेंद ने उन्हें विकेट नहीं दिया, लेकिन डिंडीगुल ड्रेगन ने 10 रन से मैच जीत लिया.

रविचंद्रन अश्विन इंडियन टी20 लीग (IPL) के 12वें सीजन में माकडिंग को लेकर भी विवादों में घिर गए थे, जब उन्होंने जॉस बटलर को रन आउट किया. राजस्थान के लिए खेलने वाले बटलर उस वक्त 43 गेंदों 69 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे. पंजाब टीम के कप्तान अश्विन, विरोधी टीम के ओपनर बटलर को आउट करने के बाद उनसे बहस करते भी नजर आए. बाद में तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट करार दिया.

यह वाकया जयपुर में खेले जा रहे आईपीएल के मैच में हुआ. इस मैच में पंजाब की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए चार विकेट पर 184 रन बनाए. इसके जवाब में राजस्थान ने 12.4 ओवर में एक विकेट पर 108 रन बना लिए थे. यानी, उसे अगली 44 गेंदों पर 77 रन और बनाने की जरूरत थी. तभी अश्विन ने कुछ ऐसा किया, जिसकी आमतौर पर कम ही उम्मीद थी.

