IND vs BAN: सूर्यकुमार की कप्तानी में टीम इंडिया ने बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, टूटना असंभव जैसा!

IND vs BAN 3rd T20: भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए सीरीज के आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में कमाल ही हो गया. टॉस जीतकर सूर्यकुमार यादव ने बैटिंग चुनी. भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया, जिससे रिकॉर्डबुक तहस-नहस कर दी. पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में जल्द जरूर गिरा, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव ने गेंद के धागे ही खोल दिए. सैमसन ने पहले तूफानी अर्धशतक ठोका और फिर छक्कों नॉनस्टॉप चौके-छक्कों की बरसात करते हुए करियर का पहले टी20 इंटरनेशनल शतक बनाया. सैमसन 111 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, सूर्या ने भी गर्दा उड़ाते हुए 35 गेंदों में 75 रन ठोक दिए. इन पारियों से भारत ने एक असंभव जैसा कीर्तिमान बना दिया.

भारत ने बनाया अद्भुत कीर्तिमान

दरअसल, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस मैच के जरिए टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है. भारतीय बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की क्लास लगाते हुए 120 गेंदों पर 297 रन ठोक दिए. इसमें सिर्फ संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव का ही योगदान नहीं रहा, बल्कि इनके बाद वाले बल्लेबाजों ने भी धुआं उड़ा दिया. हार्दिक पांड्या ने 18 गेंदों में 47 रन बनाए. वहीं, रियान पराग के बल्ले से 13 गेंदों में 34 रन की पारी देखने को मिली. रिंकू सिंह ने 4 गेंदों में 8 रन बनाए. भारत के 5 बल्लेबाजों ने 200 या इससे ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन ठोके.

ओवरऑल दूसरा सबसे बड़ा टी20 इंटरनेशनल स्कोर

भारत ने अपने तो सबसे बड़ा टी20 इंटरनेशनल स्कोर बनाया ही. इसके अलावा टीम इंडिया इस फॉर्मेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम भी बन गई है. सबसे ऊपर इस लिस्ट में नेपाल की टीम है, जिसने मंगोलिया के खिलाफ 2023 में 314 रन ठोके थे. भारत 3 रन और बना लेता तो दुनिया में दूसरा देश होता, जिसने किसी टी20 इंटरनेशनल मैच में 300 या ज्यादा रनों का आंकड़ा हासिल किया हो.

सबसे बड़े टी20I टीम टोटल

314/3 - नेपाल vs मंगोलिया, हांग्जो, 2023

297/6 - भारत vs बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024

278/3 - अफगानिस्तान vs आयरलैंड, देहरादून, 2019

278/4 - चेक गणराज्य vs तुर्की, इलफोव काउंटी, 2019

268/4 - मलेशिया vs थाईलैंड, हांग्जो, 2023

267/3 - इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज, तारोबा, 2023

टी20I पारी में सबसे ज्यादा बाउंड्री

47 - भारत vs बांग्लादेश, हैदराबाद, 2024 (इसी मैच में)

43 - चेक गणराज्य vs तुर्की, इलफ़ोव काउंटी, 2019

42 - दक्षिण अफ़्रीका vs वेस्टइंडीज़, सेंचुरियन, 2023

42 - भारत vs श्रीलंका, इंदौर, 2017

41 - श्रीलंका vs केन्या, जोहान्सबर्ग, 2007

41 - अफ़गानिस्तान vs आयरलैंड, देहरादून, 2019

टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी (किसी भी विकेट के लिए)

190* - रोहित शर्मा और रिंकू सिंह vs अफगानिस्तान, बेंगलुरु, 2024

176 - संजू सैमसन और दीपक हुड्डा vs आयरलैंड, मालाहाडे, 2022

173 - संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव vs BAN, हैदराबाद, 2024

165 - रोहित शर्मा और केएल राहुल vs श्रीलंका, इंदौर, 2017

165 - यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल vs वेस्टइंडीज, लॉडरहिल, 2023