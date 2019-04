ICC: अमेरिका को 15 साल बाद फिर मिला वनडे टीम का दर्जा, ओमान भी ‘एलीट क्लब’ में शामिल

दुबई: अमेरिका (USA) और ओमान (Oman) की टीमों ने एक बार फिर वनडे अंतरराष्ट्रीय टीमों का दर्जा हासिल कर लिया है. ये दोनों टीमें आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजिन -2 (ICC World Cricket League Division 2) में शानदार प्रदर्शन के दम पर यह दर्जा पाने में सफल रही हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है. अमेरिका को 15 साल बाद वनडे टीम (ODI Status) का दर्जा मिला है. इससे पहले उसे 2004 में यह दर्जा हासिल था. तब उसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया था.

आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिविजिन -2 में ओमान ने नामीबिया के खिलाफ रोमांचक मैच में जीत हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की. ओमान ने अपने सभी मैच जीते हैं. उसने पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ खेले गए मैच में ही जीत हासिल कर अपनी दावेदारी पुख्ता कर ली थी. इसके बाद उसने नामीबिया के खिलाफ महज दर्जा पाने की औपचारिकता पूरी की.

अमेरिका ने हॉन्गकॉन्ग को हराकर वनडे टीम का दर्जा हासिल किया. उसने बुधवार को जेवियर मार्शल (100) के शतक की मदद से आठ विकेट पर 280 रन बनाए. हॉन्गकॉन्ग की टीम इसके जवाब में सात विकेट पर 196 रन ही बना सकी. अमेरिका और ओमान की टीमें इसके साथ ही लीग-2 में स्कॉटलैंड, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ आ गई हैं, जहां वे ढाई साल में कुल 36 वनडे मैच खेलेंगी.

