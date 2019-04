VIDEO: विनोद कांबली ने गाया सचिन के बर्थडे पर दोस्ती का गाना, जवाब में मिला यह सवाल

नई दिल्ली: टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती अपने आप में एक मिसाल हैं. बचपन से ही दोनों ने साथ क्रिकेट करियर शुरु किया सचिन कांबली से बहुत ज्यादा आगे निकल गए, लेकिन दोनों के रिश्ते मजबूत ही हुए. सचिन के जन्मदिन पर विनोद कांबली हर साल ही एक खास अंदाज में अपनी दोस्ती को याद करते हुए बधाई देते है. इस साल कांबली ने सचिन को जन्मदिन पर एक गाना डेडिकेट किया, लेकिन इस बार सचिन अपने दोस्त को ही ट्रोल कर दिया.

पहले भी सचिन को सरप्राइज करते रहे हैं कांबली

पिछले साल विनोद ने फ्रेंडशिप डे पर सचिन के के नाम का टैटू गुदवाया था. इस पर सचिन ने भी कांबली की तारीफ करते हुए कहा के कांबली हमेशा उन्हें सरप्राइज करते रहते हैं. सचिन और कांबली एक दूसरे की काफी तारीफ करते रहते हैं. कुछ साल पहले दोनों के बीच दूरियां दिखने लगी थीं, लेकिन दो साल से दोनों के बीच नजदियां ज्यादा दिखने लगी हैं. कांबली तब से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: VIDEO: ज्योफ्रा आर्चर के छक्के ने राजस्थान की जीत को दिया शानदार फिनिशिंग टच

अमिताभ बच्चन की फिल्म का गाना गाया कांबली ने

इस बार कांबली ने उन्हें एक दोस्ती का गाना डेड़िकेट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में सचिन को बर्थडे की बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे अमिताभ बच्चन की फिल्म याराना का गाना, ‘तेरे जैसा यार कहां’, गा रहे हैं. इस कांबली ने लिखा, “याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, और सचिन के साथ हैप्पी बर्थडे सचिन भी टैग किया.

सचिन के जवाब का भी जवाब नहीं था

इस वीडीयों को लोगों ने तो खूब पसंद किया ही लेकिन इस पर सचिन तेंदलुकर ने जो रिप्लाय किया उसे भी लोगों ने खूब पसंद किया. इस वीडियो में विनोद की छोटी सी सफेद दाढ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन उनकी आई ब्रो घनी और काली ही दिख रही हैं. सचिन ने अपने जवाब में कहा, “विशेज के लिए शुक्रिया कांबली, गाना शानदार था, लेकिन मुझे अब भी इस बात की हैरानी है कि तुम्हारी दाढ़ी तो सफेद हो गई है, लेकिन आई ब्रो काली ही हैं.

Thanks for the wishes, @vinodkambli349. The song is great but I am still wondering why are your eyebrows still black when your beard is white

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 25, 2019