Virat Kohli Century: खत्म हुआ इंतजार, 71वां इंटरनेशनल शतक ठोककर कोहली ने मचाया तहलका

Virat Kohli 71st International Century: टीम इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली ने फैंस के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए आखिरकार 71वां इंटरनेशनल शतक ठोक दिया है. अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में विराट कोहली ने अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक जड़कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

कोहली के नाम अब 71 इंटरनेशनल शतक

इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक शतक की बात करें, तो विराट कोहली के नाम अब 71 शतक हो गए हैं और इस मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली है. रिकी पोंटिंग ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 71 शतक ठोके थे. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 शतक का रिकॉर्ड है.

There it is! for @imVkohli

His first in T20Is and 71st in International Cricket.

Live - https://t.co/1UkuWxy3Ee #INDvAFG #AsiaCup2022 pic.twitter.com/2Yeakk1oLc

— BCCI (@BCCI) September 8, 2022