कोहली के शतक पर पाकिस्तान में 'जश्न', दिग्गज PAK क्रिकेटर ने कहा- विराट हैं इस युग के बॉस

Virat Kohlis 46th century cheered in Pakistan: श्रीलंका के खिलाफ खेली गई विराट कोहली (Virat Kohli) की 166 रनों की तूफानी पारी की पूरी दुनिया में चर्चा है. यहां तक कि पाकिस्तान में भी कोहली के फैन्स उनके प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर खुशी जता रहे हैं. वहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर भी विराट कोहली की पारी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में विराट कोहली ने श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 110 गेंदों में नाबाद 166 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम के स्कोर को 391 रनों तक पहुंचा दिया.

विराट कोहली ने इस शतक के साथ ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. साथ ही वो वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर से अब सिर्फ तीन शतक पीछे हैं. विराट कोहली के 46 शतक हो चुके हैं. वो चार शतक और बनाते ही सचिन के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

कामरान अकमल ने क्या लिखा?

कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ में पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने ट्वीट किया. इसमें सबसे खास ट्वीट कामरान अकमल का है, जिन्होंने विराट कोहली को युग का बॉस बताया है. कामरान अकमल ने कोहली की जयजयकार करते हुए अपने ट्वीट मे लिखा, 'रन मशीन, द किंग, कोहली का 46वां वनडे शतक... वो इस युग के बॉस हैं.'

Runs machine The KING @imVkohli …46th ODI century..He is the boss of this era

